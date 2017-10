Rondje Groningen: Code oranje, maar iedereen wil naar Stad

Wat zijn de leukste en meest opmerkelijke berichten uit Stad en Ommeland? RTV Noord zet ze elke doordeweekse dag om 21.00 uur op een rij. Vandaag in Rondje Groningen: een gevleugelde paaldanser.

1) Druk, druk, ,druk

Grote drukte bij Aduard in de ochtend- en avondspits. Veel weggebruikers beklagen zich erover.

2) Gaat er toch iets boven Groningen?

Universiteiten die in andere steden reclame maken om zo veel mogelijk studenten te 'lokken'. Het is niet nieuw. Maar de wervingsacties worden wel met de dag ludieker. Zo maakt de Universiteit van Amsterdam reclame in de Groninger binnenstad.

Maar de RUG komt onmiddellijk met een antwoord:



3) Code Oranje

Ondanks code Oranje lijkt iedereen vandaag wel op weg naar Groningen.



4) Klassiekers

Wat is het mooiste klassieke Nederlandse voetbalshirt aller tijden? In de top 25 staat FC Groningen momenteel op nummer 21. Het shirt van de FC kan dus nog wel wat stemmen gebruiken.

5) Leyhoeve bekent kleur

Er wordt al een poos aan gebouwd, maar zo langzamerhand verandert de grijze Leyhoeve in de stad in een kleurrijk woonlandschap.

6) Bakken in de bieb

Bijna heel Nederland keek zondagavond naar de finale van Heel Holland Bakt. Maar blijkbaar zijn er toch nog enkelen, die de uitzending hebben gemist.

7) Knuffeldokter

Knuffeldier in nood? Bel de Dierenambulance!



8) Gevleugelde paaldanser

Deze jonge dame is een ster in paaldansen.

9) Prinses of princes?

Wat is nu de juiste spelling?



10) Spookrijdende bus

Normaal is het eenrichtingsverkeer op de Oranjesingel in Groningen. Maar nu kan opeens buslijn 9 je tegemoet komen.

11) Busstation Groningen proefrijden.

Het nieuwe busstation van Groningen is nog lang niet klaar, maar toch kunnen de chauffeurs al even proefrijden.

12) Schilderij of foto?

Deze foto van een zonsondergang in Kolham lijkt wel een landschap van Rembrandt.

