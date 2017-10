Tweede arrestatie bij invallen in hennepkwekerijen (update)

In het grootschalige henneponderzoek dat de politie dinsdag verricht, is zojuist een tweede verdachte aangehouden. Deze man is gearresteerd in de stad Groningen.

Bij invallen in Oost-Groningen en Duitsland werd eerder op de dag al één persoon aangehouden. Deze 28-jarige man woont afwisselend in Groningen en in Duitsland. Elf woningen en bedrijfspanden zijn doorzocht in een al langer lopend onderzoek naar georganiseerde hennepteelt en witwassen. Er is beslag gelegd op vier woningen, een bedrijfspand en twee auto's. Ook is geld in beslag genomen. De politie verwacht nog meer mensen op te pakken.

Tips van burgers

Burgemeester Janneke Snijder van Bellingwedde: 'Dit hele onderzoek is tot stand gekomen dankzij tips van inwoners van mijn gemeente. Die hebben verdachte zaken gezien en die gemeld bij de gemeente en de politie'.

Panden in het buitenland

Volgens de burgemeester is de eerste tip afgelopen voorjaar binnengekomen. Daarna heeft de politie maandenlang grondig onderzoek gedaan. Zo kreeg het hennepteam zicht op een organisatie die in de grensstreek hennep kweekte in vooral leegstaande boerderijen en woningen.

'De invallen waren niet alleen in mijn gemeente, maar ook in Veelerveen, Woldendorp, Nieuw Buinen, Assen, Utrecht en op drie plekken in Duitsland. Hier zijn honderdduizenden euro's verdiend. Daar zijn in het buitenland panden van gekocht. Anderen moeten daar een hypotheek voor nemen, dus dit soort mensen ondermijnt onze economie', aldus Snijder.

Afval

Volgens de burgemeester is in Blijham heel veel afval van een hennepkwekerij gevonden. Op basis daarvan kan worden vastgesteld dat er ongeveer 2500 hennepplanten hebben gestaan.

