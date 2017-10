Kieskompas gemeente Midden-Groningen: doe de stemwijzer

Moeten er meer sociale huurwoningen worden gebouwd? Mogen de belastingen omhoog zodat er meer geld naar armoedebestrijding kan gaan? Het zijn twee van de vragen in het Kieskompas voor de gemeenteraadsverkiezingen in Midden-Groningen.

Het Kieskompas voor de lokale verkiezingen van 22 november is samengesteld met de medewerking van de aanstaande gemeente Midden-Groningen zelf.

Stemwijzer met dertig vragen

De stemwijzer telt dertig vragen die je kan beantwoorden van 'helemaal mee eens' tot 'helemaal niet mee eens'. Ook kan je aangeven dat je geen mening hebt over een onderwerp. Na de dertig vragen zie welke partij het dichtst bij je standpunten ligt. Daarbij kan je zelf voor jou belangrijke thema's aangeven. Ook zie je per stelling per partij het standpunt.

Kieskompas Midden-Groningen doen

Je kan het Kieskompas Midden-Groningen hieronder doen. Als het niet goed werkt, kan je ook hier klikken of drukken.

