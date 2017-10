Statenfractie VVD boycot Energiebedrijf-excursie van SP

De meeste partijen in Provinciale Staten staan niet te springen om het SP-plan voor een Provinciaal Energiebedrijf te steunen.

De Statenfractie van de VVD ziet niets in het plan en gaat niet mee met de excursie naar Hamburg, om daar een energiebedrijf dat in handen is van de samenleving te bezoeken.

Valse verwachtingen

Ook coalitiepartner D66 twijfelt nog over een bezoek aan Hamburg Energie, terwijl het CDA wel gaat, maar eveneens niets ziet in het plan van SP-Statenlid Christiaan Serbanescu. De ChristenUnie vraagt zich af of het plan wettelijk gezien mogelijk is.

'Wij vinden een provinciaal energiebedrijf een ouderwets idee', zegt VVD-fractievoorzitter Mirjam Wulfse. 'Er zijn verschillende energiecoöperaties in Groningen die burgers van energie voorzien. Daarom zien wij dit niet zitten. En als je op zo'n excursie meegaat, wek je valse verwachtingen.'

Niet toegestaan

De ChristenUnie, ook collegepartij, zal uit interesse meegaan met de SP naar Hamburg, maar vraagt zich af of een provinciaal energiebedrijf überhaupt haalbaar is. 'Het is niet toegestaan om als provincie te participeren in een energiebedrijf', zegt Statenlid Gerrit Jan Steenbergen. 'Het idee heeft wel wat, maar het kan niet. Als we op excursie gaan, is een bezoek aan Hamburg Energie niet zo heel nuttig. Ik denk wel dat we meegaan, maar ik zou het dan eerder gaan combineren met andere werkbezoeken.'

Zo denkt coalitiegenoot D66 er ook over. 'De SP wil nu iets wat we eigenlijk al hebben', stelt D66-voorman Henri Schijff. 'Het is duidelijk een initiatief van hen. Ik weet eerlijk gezegd nog niet of we meegaan.'

'Nou, de SP wil het graag'

En het CDA, eveneens collegepartij, pakt haar reistas schoorvoetend in. 'Waarom we meegaan? Nou, de SP wil dat graag', legt fractievoorzitter Ronald Knegt uit. 'We zien een provinciaal energiebedrijf absoluut niet zitten, maar we kunnen altijd een keer gaan kijken. We moeten ook niet dogmatisch zijn, we kunnen ons op inhoud best eens laten bijpraten.'

GroenLinks is enthousiaster over het plan dan de andere collegepartijen. 'We zien meer in de lokale coöperaties, maar het idee heeft wel positieve elementen', vertelt fractievoorzitter Arjen Nolles. 'We staan er open in.'

