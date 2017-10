FlixBus breidt uit in Groningen

FlixBus start nieuwe verbindingen vanaf Groningen en Haren. Vanaf 6 november kunnen Groningers dagelijks rechtstreeks met de bus naar Meppen, Lingen, Rheine, Osnabrück, Bünde en Bad Oeynhausen in Duitsland reizen.

Ook rijdt de FlixBus dan vaker naar Hannover en Berlijn vanuit Groningen.

'Groningen populaire bestemming'

Volgens de busonderneming hoort Groningen bij de populairste bestemmingen in Nederland. Alleen al in 2016 reisden ruim 200.000 mensen per FlixBus van en naar Groningen. De meeste passagiers reizen naar Bremen, Hamburg en Amsterdam.

