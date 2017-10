Noord Vandaag: Groene hel kleurt Oranje

Het NoordLease Stadion kleurt voor één keer niet groen maar oranje. En het is uitverkocht. Onze leeuwinnen spelen dinsdagavond in Groningen een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen. Dat en meer in Noord Vandaag.

Een oranje stoet van zo'n zeshonderd mensen trekt een paar uur voor het duel van het hoofdstation naar het voetbalstadion. De stemming zit er al goed in. 'Dat wordt wel 3-0!', roept een oranje uitgedoste supporter. 'En dan wordt er nog harder gejuicht dan bij een doelpunt van de FC!' (vanaf 7:12)

Verder in Noord Vandaag:

- Invallen op elf locaties in Nederland en Duitsland en twee arrestaties. De politie heeft dinsdag geprobeerd een eind te maken aan een Gronings-Duitse bende die zich bezighoudt met hennepteelt en witwassen. (1:03)

- Justitie houdt de eigenaar en de voormalig bedrijfsleider van rederij De Rousant in Zoutkamp verantwoordelijk voor de dood van de bemanning van schelpenzuiger Frisia. De eis: 180 uur werkstraf en een boete van 120.000 euro. (1:38)

- Het is de week van de waarheid voor FC Groningen. De club speelt deze week twee belangrijke uitwedstrijden. In het team van trainer Ernest Faber blijkt geen plek voor ego's. (14:48)

- We sluiten af met acrogym: een combinatie van acrobatiek en dans. Mare, Famke en Lisanne deden het afgelopen weekend mee aan het EK in Polen en ze laten hun mooiste oefeningen zien in onze studio. (16:38)

Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.