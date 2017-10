'De beker leeft niet in Kerkrade; er zijn 5000 kaarten verkocht'

FC Groningen won vorig jaar december in eigen huis van Roda. (Foto: JK Beeld)

FC Groningen wacht woensdagavond geen heksenketel in Kerkrade. Volgens Roda JC-volger Frank Moonen van de regionale omroep L1 zijn er tot nu toe vijf- tot zesduizend kaarten verkocht.

Daarmee zit het Parkstad Limburg Stadion vooralsnog voor iets meer dan een kwart vol. Dinsdagmiddag stond de teller voor het aantal FC Groningen-supporters op 59.

'Ik denk dat de competitie belangrijker is voor Roda. Het leeft hier in Kerkrade niet. Het is een leuk toetje, maar ik denk niet dat Roda de beker gaat winnen.'

'Het gaat maar om één ding: winnen'

'Een bekerwedstrijd staat altijd op zich', zegt FC Groningen-watcher Elwin Baas. 'Voor hetzelfde geld speel je lelijk en win je met 1-0. Uiteindelijk gaat het maar om één ding en dat is winnen.'

Voorspelling

Aan beide mannen de vraag om de uitslag te voorspellen. '1-2', zegt Baas met enig Gronings chauvinisme. Een korte stilte volgt. Dan antwoordt Moonen: 'Ik denk dat Roda JC wint met 2-0.'

