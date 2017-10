De politie gaat uit van een poging tot ramkraak bij de telecomwinkel aan het Overdiep in Appingedam. De eigenaar heeft aangifte van poging tot diefstal gedaan.

De auto ramde maandagnacht de pui van de winkel. Uit onderzoek lijkt een ramkraak het meest logische scenario.

Volgens de eigenaar van de auto was deze gestolen. Uit verdere gesprekken met hem moet blijken of hij als verdachte wordt gezien of niet.

