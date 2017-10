Kaartverkoop Eurosonic Noorderslag begint vrijdag

Wie een kaartje wil hebben voor het meerdaagse Groningse muziekfestival Eurosonic/ Noorderslag, moet in de ochtend van vrijdag 27 oktober toeslaan.

Dan begint de kaartverkoop om 10.00 uur 's ochtends. Een Passe Partout voor meerdere dagen kost dit jaar 147 euro. Alleen Eurosonic meepakken kost 77 euro, voor Noorderslag betaal je 2,50 euro meer.

Nieuwe namen

Tot de nieuwe bekendgemaakte artiesten op Noorderslag behoren het Nederlandse Haevn (hieronder met clip), Figgie, Latifah, My Baby, Nana Adjoa, Rollan, Tuky en Waltzburg.

De volledige lijst van nieuwe Eurosonic-bekendmakingen is: Ankathie Koi (at), Arcane Roots (gb), Au/Ra (de), Auðn (is), BAD SOUNDS (gb), CANNIBALE (fr), CELESTE (fr), COALS (pl), D/troit (dk), Daniel Brandt & Eternal Something (de), Diron Animal (pt), Ellis May (dk), Hater (se), Hrtl (cz), IAMJJ (dk), Jacob Banks (gb), Lxandra (fi), Mist (gb), Pale Honey (se), Pardans (dk), Pekko Kappi & K:H:H.L (fi), Scarlet Pleasure (dk), Schnellertollermeier (ch), Seamus Fogarty (ie), Serushio (pt), Superorganism (gb), Vera (dk), Vurro (es), YUNGBLUD (gb).

Gratis

Eurosonic/ Noorderslag vindt plaats van woensdag 17 tot en met zaterdag 20 januari plaats. In die dagen zijn er overigens ook gratis optredens, in bijvoorbeeld platenzaken en horeca.

