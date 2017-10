Groningen krijgt kleur in aanloop naar kwalificatieduel Oranje Leeuwinnen

De Nederlandse voetbalvrouwen wisten afgelopen zomer de Europese titel in de wacht te slepen, maar in de kwalificatiereeks beginnen ze weer op nul. In Groningen worden de Oranje Leeuwinnen tegen Noorwegen massaal gesteund op weg naar nieuw succes.



Op het hoofdstation van Groningen verzamelden vele supporters rond 17.00 uur zich gekleed in oranje, om gezamenlijk in een oranjeparade van ongeveer 600 fans naar het stadion te lopen. Dat zorgde ondanks het sombere weer voor een kleurrijk gezicht. Op het hoofdstation van Groningen verzamelden vele supporters rond 17.00 uur zich gekleed in oranje, om gezamenlijk in een oranjeparade van ongeveer 600 fans naar het stadion te lopen. Dat zorgde ondanks het sombere weer voor een kleurrijk gezicht. Uitverkocht De wedstrijd tussen de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman en de Noorse vrouwen start om 19.00 uur in een uitverkocht Noordlease Stadion. Noorwegen heeft al twee kwalificatieduels gespeeld en sloot deze allebei winnend af. Wij waren er vanmiddag ook bij in aanloop naar de oranje-gekte. Bekijk hier de Facebook live-uitzending: Lees ook :

