Hans Nijland: 'Straf Mahi brengt transfer niet in stroomversnelling'

De disciplinaire schorsing die Mimoun Mahi maandag kreeg opgelegd, brengt een eventuele wintertransfer niet in een stroomversnelling. Dat zegt FC Groningen-directeur Hans Nijland dinsdagmiddag.

Mahi stelde zich vrijdagavond na het verloren competitieduel tegen Willem II (0-1) net als ploeggenoot Oussama Idrissi 'boven het teambelang', wat aanleiding was voor de disciplinaire schorsing.

'Het incident van vrijdag brengt een transfer van Mahi niet in een stroomversnelling', vertelt Nijland. Hij reageert daarmee op berichten die dinsdag in een aantal media verschenen.

'Geen serieus bod'

Mahi aast al sinds de winterstop van 2016, toen hij een transfer naar Fulham misliep, op een transfer. 'Als er een serieus bod komt, luisteren we. Maar dat bod is er recent niet geweest.' Een transfer is volgens Nijland dan ook geen item. 'Toen Mimoun maandag bij mij op kantoor was, hebben we het daar ook met geen woord over gehad', aldus Nijland.

