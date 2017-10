'Mijn huis trilt constant, dit is verschrikkelijk'

Aanwonenden hebben veel last van de werkzaamheden aan de Friesestraatweg, de weg tussen Groningen en Zuidhorn.

Tijdens de herfstvakantie wordt de weg verhoogd, buizen vervangen en tijdelijke stoplichten geplaatst.

Constante trillingen

Laura Loskamp woont langs de Friesestraatweg. Op een meter of tien van haar voordeur rijden grote voertuigen heen en weer. De één brengt zand weg, de ander breekt dikke platen in kleine stukjes.

'Mijn huis is constant aan het trillen', zegt Loskamp. 'Dit is verschrikkelijk. Ons huis is niet gefundeerd. Ik durf niet bij huis weg te gaan, omdat ik bang ben dat bij thuiskomst ons huis ingestort kan zijn.'

Drie werkzaamheden

Loskamp vreest vooral voor wat volgend jaar gaat gebeuren. Dan wordt er een parallelweg voor haar deur aangelegd, bedoeld om de Friesestraatweg te ontlasten.

De parallelweg is bedoeld voor zware voertuigen. 'Ons huis trilt al op het moment dat die voertuigen over de gewone weg gaan, moet je nagaan hoe erg dat is zodra ze over de weg vlak voor de deur langsrijden. Ik wil er niet aan denken.'

Geen weg meer terug

Ondanks het commentaar op de werkzaamheden, lijkt er geen weg meer terug. De plannen zijn momenteel in de uitwerkfase. Dat betekent dat er wordt gesproken met omwonenden over de vorm. Maar hoe dan ook, die parallelweg komt er.

