Socialistisch Delfzijl wil in het gat springen dat de SP achterlaat

Tijdens de landelijke verkiezingen van maart dit jaar werd de SP de grootste partij in de gemeente Delfzijl. Toch doet de Socialistische Partij volgend jaar niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in die gemeente. Een gemiste kans vindt Pieter Stapel uit Spijk, die zijn eigen partij opricht.

'Met Socialistisch Delfzijl wil ik vanaf volgend jaar het communistische geluid laten horen in de Delfzijlster raad', zegt Stapel. 'Als de SP het niet doet, dan doe ik het wel.'

Het liefst met de SP

Eigenlijk wilde Stapel het liefste met de SP aan de verkiezingen meedoen. Hij was zelfs lid en zat in de werkgroep om de lokale afdeling op te tuigen. 'Maar na vijf jaar hebben ze besloten nog niet klaar te zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar', zegt Stapel.

Hoewel de SP volgend jaar in Delfzijl nog niet op de kieslijst staat, heeft de partij wel de ambitie om in alle DAL-gemeenten mee te doen. 'Tijdens de herindelingsverkiezingen staan wij er', zegt SP-bestuurslid Pim Siegers.

Wachten tot de herindeling duurt Stapel te lang. 'Dan gebeurt er drie of vier jaar lang niks.' Hij vaart daarom in ieder geval tot de herindeling zijn eigen koers. 'Wie weet sluit ik mij dan alsnog aan bij de SP.'

Pluche

Stapel blaakt van het zelfvertrouwen. Hij hoopt met zijn partij in één keer de grootste te worden en op het pluche terecht te komen. 'Er zijn duizenden mensen die op de SP hebben gestemd tijdens de laatste verkiezingen. Wat dat betreft krijg ik het op een presenteerblaadje', zegt Stapel.

De voornaamste reden dat Stapel de politiek in wil is zijn onvrede over de gemeenteraad van Delfzijl. 'Het niveau is bedroevend. Kijk naar het windmolendossier. Ze nemen beslissingen waar ik echt niet bij kan. Door zelf mee te doen hoop ik daar wat aan te veranderen.'

Stapel komt van rechts

Volgens Stapel zelf is hij een politicus die houdt van de dialoog en heeft een hekel aan achterkamertjespolitiek. Maar hij is wel een vreemde eend in de bijt, want hij komt eigenlijk van rechts.

'Vroeger was ik lid van de jongerenafdeling van de VVD. Maar in de loop der jaren kon ik mij steeds minder vinden in die partij en ben ik uitgeweken naar de kant van links.'

Voordat Socialistisch Delfzijl volgend jaar op het stembiljet staat tijdens de verkiezingen, moet er nog heel wat werk worden verricht. Stapel moet leden verzamelen, net als kandidaten voor op de kieslijst. Eind november moet duidelijk zijn of er genoeg animo is voor zijn partij en of hij zijn plannen doorzet.

