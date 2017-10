Pyromane vrouw keert niet terug naar woning in stad Groningen

De 27-jarige vrouw die ervan verdacht wordt een aantal branden te hebben gesticht in de Groninger wijk Kostverloren, keert niet terug in de wijk. Dat heeft burgemeester Peter den Oudsten van Groningen laten weten aan de wijkbewoners.

De vrouw zit al zes weken in voorarrest. Ze zou twee auto's in brand hebben gestoken. Ook zou ze de gaskraan hebben opengedraaid in een poging om haar eigen huis in brand te steken.

Gebrek aan bewijs

De branden veroorzaakten veel onrust in de wijk, temeer omdat de vrouw ook verantwoordelijk wordt gehouden voor een serie branden in Haren, waar ze eerder woonde. Voor de branden in Haren werd ze opgepakt, maar weer vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs.

Einde aan onduidelijkheid

De buurtbewoners lieten weten fel tegen de terugkomst van de vrouw in hun wijk te zijn. Er gingen stemmen op om een buurtwacht in te stellen als dat toch gebeurt. Burgemeester Den Oudsten en woningcorporatie Nijestee konden echter niet aangeven of de vrouw zou terugkeren in haar woning aan de Adriaan van Ostadestraat. Aan die onduidelijkheid is nu dus een einde gekomen.

Opgelucht

Woordvoerder Jacob Bolhuis van de wijkbewoners zegt opgelucht te zijn. Het was na het verlengen van het voorarrest met drie maanden al duidelijk dat de vrouw in ieder geval niet snel zou terugkeren. Er waren volgens Bolhuis al tekenen dat ze niet zou terugkeren, omdat haar ouders al spullen uit haar woning hebben gehaald.

Woningcorporatie Nijestee houdt zich ermee bezig om de woning verder leeg te halen.

Lees ook

:

- Vermoedelijke brandstichtster blijft voorlopig in de cel

- 'Verdachte brandstichtingen probeerde ook eigen huis in brand te steken'

- Den Oudsten neemt poolshoogte in Kostverloren na autobranden

- Verdachte van brandstichting blijft langer vastzitten

- 'Als zij terugkomt in de wijk, gaan wij een burgerwacht oprichten'

- Vrouw aangehouden na twee autobranden