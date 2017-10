Ouderen uit eenzaamheid door sport: 'Er ontstaan zelfs nieuwe liefdesrelaties'

Het nieuwe project 'Sociaal Vitaal' moet eenzaamheid onder ouderen tegengaan. Door hen op een laagdrempelige manier aan het sporten te krijgen raken ze automatisch met elkaar in gesprek. Zo wordt de eenzaamheid weer een beetje teruggedrongen.

Fittest

Deze week ontvangen zo'n 800 ouderen tussen 65 en 85 jaar in Bellingwolde, Oudeschans en Klein Ulsda een uitnodiging voor een 'fittest'. Ouderen in Pekela en Veendam werden in een eerder stadium uitgenodigd voor hetzelfde project.

'Zo'n fittest is nodig omdat mensen soms een angst hebben om te gaan bewegen', zegt Jack Kamminga, die het project coördineert voor de gemeente Bellingwedde en het Huis voor de Sport Groningen. 'Ouderen vinden het fijn dat ze door een gediplomeerde fysiotherapeut worden getest. Die kijkt bijvoorbeeld of iemand geen grote kans op blessures heeft voordat hij of zij gaat sporten.'

Bewegen om minder eenzaam te zijn

Maar vooral het ontmoeten is belangrijk tijdens het project. 'De ouderen leren sociale omgangsvormen en komen met elkaar in gesprek, met bewegen als middel. Want bewegen zet aan tot praten.'

Taboesfeer

Op eenzaamheid zit, nog altijd, een taboe. Kamminga kan zich dan ook voorstellen dat dit een extra drempel voor mensen is om zich aan te melden. 'Daarom gaan we, als mensen dat willen, bij ze thuis langs. Dat wordt gedaan door wat oudere vrijwilligers. Zo voelen de ouderen zich vertrouwd en durven ze, samen met de vrijwilligers, naar de eerste fittest en de latere bijeenkomsten te komen.

Kamminga hoopt dat van de 800 aangeschreven ouderen ongeveer 100 op de fittest afkomen. Daarna moeten zo'n 30 doorstromen naar het echte project. 'Zodat ze zich weer prettig voelen en naar de sporthal durven te gaan.'

Eerdere projecten

Petra van den Bosch is vanuit diverse andere gemeenten betrokken bij soortgelijke projecten in onder andere Drenthe. 'Het is erg leuk om te zien dat veel mensen door willen gaan met bewegen, ook nadat het project is afgelopen. En dat is goed, want als ze doorgaan met bewegen, bijvoorbeeld bij een sportclub, krijgen ze weer nieuwe sociale contacten.'

Liefdesrelaties

'Er ontstaan zelfs nieuwe liefdesrelaties door deze projecten', gaat Van den Bosch verder. 'Dat is bijvoorbeeld gebeurd bij een weduwe en weduwnaar die ik begeleid heb. Zij hebben elkaar gevonden door een soortgelijk project als Sociaal Vitaal.'

Van den Bosch noemt het een kroon op haar werk. 'Dat is hartstikke leuk. Je ziet ook dat mensen blij worden van bewegen en dat ze een betere conditie en een beter sociaal netwerk krijgen. Mooier kan niet.'

