Donar heeft 'goede kans' tegen succesvolste Bosnische club ooit

De basketballers van Donar staan ook deze week weer voor een mooie Europese uitdaging. De ploeg speelt woensdagmiddag om 17.00 uur in Sarajevo tegen Bosna het tweede groepsduel in de Europe Cup.

Dinsdagavond trainden de Groningers voor het eerst in de zaal waar het moet gaan gebeuren. De eerste indruk is aardig positief. 'Dit halletje is typisch voor hier. Mooie houten vloer, goeie baskets, maar de rest is wel wat een vernieuwing toe', vindt coach Erik Braal.

'Goede kans'

Over de kansen van de Groningers is Braal eveneens optimistisch. 'We zijn weer een beetje in vorm aan het komen na onze uitputtingsslag in de Champions League. Ik denk dat we met het elan waarover wij nu beschikken en ook tegen Le Portel lieten zien, op de goede weg zijn. Als we die lijn doorzetten, denk ik dat we tegen Bosna een hele goede kans maken.'

Europees niet goed

Europees hebben de Bosniërs dit seizoen nog geen succes behaald. De club werd in de eerste voorronde van de Champions League kansloos uitgeschakeld door Ludwigsburg. De eerste poulewedstrijd in de Europe Cup werd ook al verloren. In eigen huis waren de Telenet Antwerp Giants met 84-91 te sterk.

Succesvolste Bosnische club ooit

Desondanks is KK Bosna Royal de meest succesvolle Bosnische club aller tijden, al dateren de grootste successen van lang geleden. In 1979 won Bosna het hoogste Europese clubtoernooi, de EuroLeague. Bosna werd ook driemaal kampioen van Joegoslavië (1978, 1980, 1983) en vier keer van Bosnië en Herzegovina (1999, 2005, 2006, 2008).

Live

De wedstrijd begint woensdagmiddag om 17.00 uur en is met flitsen live te volgen op Radio Noord. Daarnaast kunt u de wedstrijd volgen via een stream op deze website.

