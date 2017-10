'Niet investeren in oudere medewerkers is het domste dat je kunt doen'

Oudere medewerkers, wat kan ik er nog mee? Het is een vraag waar veel werkgevers mee in de maag zitten. In de provincie Groningen vooral, vanwege de toenemende vergrijzing.

Dat werkgevers moeite hebben om te beoordelen wat ze met oudere werknemers aan moeten, blijkt uit een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau dat dinsdag is verschenen. Klaske Veth deed bij de Hanzehogeschool onderzoek naar de manier waarop werkgevers omgaan met oudere medewerkers.

Definitie van oud

Maar wanneer ben je eigenlijk oud? 'De definitie van oudere medewerker is lastig', vindt Veth. 'De één is veertig maar staat voor zijn of haar gevoel middenin het leven, een ander van dezelfde leeftijd voelt zich wel oud. Het verschilt', legt ze uit.

'Er is een beeldvorming geweest dat ouderen op de werkvloer minder presteren: ze zijn niet productief en dan ook nog eens heel duur, wordt dan geroepen. Toch worden ouderen volgens het rapport positiever ervaren dan de afgelopen jaren', weet Veth.

En dat doet haar goed. 'Want uit onderzoek is óók gebleken dat ouderen soms beter presteren dan jongere collega's.'

Verantwoordelijk

Veth is zich ervan bewust dat zij geen toverstokje in handen heeft om het probleem in één klap op te lossen. 'De werkgever zegt vaak dat de oudere werknemer verantwoordelijk is om zo productief mogelijk te blijven en andersom. De heilige graal voor dit probleem is er niet.'

'Blijven ontwikkelen is het belangrijkste', stelt Veth. Ze constateert ontevreden dat er om haar heen maar weinig wordt geïnvesteerd in oudere medewerkers. 'Dat is eigenlijk het domste wat je kunt doen, want dan raak je altijd achterop en wordt werk saai. Scholing kan dat voorkomen, maar ook baanrotatie. Dat houdt mensen jong en fris.'

Ga in gesprek

De onderzoekster heeft een advies voor bedrijven: 'Stop met ouderenbeleid, want het is helemaal niet bewezen dat ouderen anders behandeld moeten worden.' Met de medewerkers in gesprek gaan, is volgens haar de beste remedie. 'Zorg dat je weet wat medewerkers willen, want daar profiteert iedereen van. Betrokkenheid, bevlogenheid en vitaliteit is besmettelijk!'