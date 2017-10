De politie heeft woensdagochtend rond half zes schoten gelost bij een vechtpartij op de Grote Markt in Stad.

De agenten wilden bemiddelen bij de vechtpartij, maar één van de betrokkenen trok een vuurwapen. Daarna hebben agenten schoten gelost. Niemand raakte gewond.

De verdachte van de vechtpartij is naar het politiebureau gebracht. Het wapen is in beslag genomen.

De politie doet onderzoek.