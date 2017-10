Automobilist rijdt terras op en bedreigt politie met wapen

De politie heeft woensdagochtend rond half zes schoten gelost bij de terassen aan de zuidwand van de Grote Markt in Stad.

Agenten waren daar aan het bemiddelen bij een vechtpartij, toen een auto het terras op kwam gereden. Volgens de politie had de automobilist niets met de vechtpartij te maken.

De bestuurder dreigde met een vuurwapen, maar schoot niet. De politie schoot vervolgens meerdere keren richting de bestuurder. Het is niet bekend of de schoten gericht waren of als waarschuwing bedoeld.

Twee incidenten

Eerder werd nog gemeld dat er een wapen was getrokken bij de vechtpartij, en dat de politie naar aanleiding daarvan schoot. Nu blijkt dat de situatie anders was.

Er zijn inmiddels twee arrestaties verricht, bij beide incidenten één. De verdachten zijn naar het politiebureau gebracht. Het wapen is in beslag genomen.

De technische recherche was tot ongeveer zeven uur 's ochtends op de Grote Markt om onderzoek te doen. De auto is afgesleept door de politie.

Lees ook:

De eerste berichtgeving na de incidenten: Politie lost schoten na vechtpartij