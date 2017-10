Oprit naar de ringweg bij Hereweg tot vrijdagochtend afgesloten

De oprit vanaf de Hereweg in Stad naar de ringweg is langer afgesloten dan gepland. Dat komt door de ontdekking van 'weesleidingen'. De toerit naar de N7 gaat nu vrijdagochtend om 06:00 uur weer open.

'We zijn bezig de waterleiding te vervangen. Er liggen veel kabels en leidingen, de meesten zijn wel bekend', vertelt Perrie van der Henne van Rijkswaterstaat. 'Maar we kregen ook te maken met weesleidingen. Die staan niet op papier en dat zorgt voor een verrassing. Daarom loopt het werk uit. We moeten een behoorlijk dikke waterleiding neerleggen, dat kost meer tijd.'

Zestig tot tachtig jaar oud

'Er is in het verleden heel veel aan kabels en leidingen in de grond gestopt. En vroeger was de registratie niet geregeld, of in elk geval minder goed. Nu is er regelgeving voor.'

'We weten dus ook niet hoe oud deze weesleiding is, maar waarschijnlijk is het een stadsverwarmingsbuis van zo'n zestig tot tachtig jaar oud. Deze leiding laten we liggen, want het is op zich geen obstakel. Maar we moeten het wel een paar keer kruisen, daarom loopt het uit. Als we de eigenaar nog kunnen achterhalen, zullen we wel vragen om hem op de tekeningen te zetten. Of te laten weghalen, in overleg met de gemeente. Maar de leiding wordt niet meer gebruikt.'

'Vrijdag gaat zeker lukken'

Aanvankelijk zou het werk woensdag afgerond zijn. 'Er staat nu een heel grote tijdsdruk op. Het kan best zijn dat we ook in de avond en nacht gaan werken, als we achterlopen op schema. Maar vrijdag gaat ons zeker lukken.'

