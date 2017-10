Tweede arrestant hennepactie komt uit Amersfoort

De tweede man die dinsdag gearresteerd werd bij een hennepactie van de politie in de Gronings-Duitse grensstreek, is een 34-jarige inwoner van Amersfoort.

De man werd gearresteerd in de stad Groningen.

Bij invallen in Oost-Groningen en Duitsland werd dinsdag eerder op de dag al één persoon aangehouden. Dat ging om een 28-jarige man, die afwisselend in Groningen en in Duitsland verblijft.

Invallen

De politie deed in elf woningen en bedrijfspanden invallen. Er werd beslag gelegd op administratie, contant geld en waardevolle goederen.

