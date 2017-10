Politie krijgt 21 tips over vermoedelijke schutter Korreweg

De politie heeft 21 tips binnen gekregen over Azim Aynaci, de 20-jarige man die ervan verdacht wordt verantwoordelijk te zien voor de schietpartij aan de Korreweg.

Daarbij raakte een 21-jarige Stadjer blijvend verlamd.

De politie had Aynaci tot dinsdagavond 20:30 uur de tijd gegeven zich te melden. Toen hij dat niet deed, werden zijn naam en foto getoond in Opsporing Verzocht.

'We zijn druk bezig met het onderzoek en houden nog even voor onszelf waarom we denken dat hij de schutter is', zegt politiewoordvoerder Nathalie Schubart.