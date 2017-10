Alweer raak? De laatste vijf schietincidenten in stad Groningen

Voor de tweede keer in twee weken tijd worden er schoten gelost in stad Groningen. We zetten de laatste incidenten op een rij.

In augustus publiceert het Centraal Bureau voor Statistiek cijfers die duidelijk maken dat Groningen in Nederland op de vijfde plek staat, als het aankomt op moord en doodslag. In 2016 telt de stad 1,2 doden door geweld op de 100.000 inwoners. 'Koploper' Amsterdam heeft gemiddeld twee keer zoveel moord- als doodslagslachtoffers. In bijna de helft van alle gevallen wordt een vuurwapen gebruikt om iemand mee te doden. Bij een kwart is dat een mes of steekwapen.

Dit zijn de recente schietpartijen en -incidenten in de stad Groningen, die gebeurd zijn in het afgelopen jaar:

4 november 2016: Schietpartij in Paddepoel

Op 4 november 2016 wordt een 32-jarige bewoner in de Antaressestraat in Paddepoel thuis opgewacht door iemand met een bivakmuts en een pistool. De bewoner en de man beginnen op elkaar te schieten , zonder dat er gewonden vallen. De man met de bivakmuts vlucht per scooter weg. Het lijkt om een ripdeal te gaan: de bewoner, die zelf een wietplantage in zijn woning heeft, zou een andere hennepplantage hebben leeggeroofd

8 april 2017: Politie schiet op onschuldige

De politie vuurt op zaterdagavond 8 april meerdere schoten af op een 28-jarige scooterrijder, op de Zuiderweg in Hoogkerk. De man zou eerder die avond met een vuurwapen hebben gedreigd in de Uranusstraat. Om de man aan te kunnen houden, lost de politie schoten. Een week later blijkt echter dat de 28-jarige onschuldig is . Hij heeft niks met de zaak te maken.

14 april 2017: Drugsdeal loopt uit de hand

Een 35-jarige man wordt neergeschoten aan de Topaasstraat in Vinkhuizen. Dat gebeurt na een mislukte drugsdeal, waar ook Stadjers van 22, 20 en 26 bij betrokken zijn. De twee jongste verdachten willen 4000 xtc-pillen kopen die het slachtoffer heeft geregeld. De 22-jarige gaat tijdens het tellen van de pillen naar de wc en komt met een wapen terug. Hij raakt in worsteling met de 35-jarige Stadjer, die in zijn buik wordt geschoten en zwaargewond raakt. Tegen de schutter is zes jaar cel geëist

15 oktober 2017: Vijf schoten op willekeurige passant Korreweg

Het meest geruchtmakende schietincident van de laatste tijd vindt plaats in de nacht van zaterdag 14 op zondag 5 oktober, even na 5.00 uur. Drie mannen met een licht getinte huidskleur houden een willekeurige fietser bij het Bernouilliplein staande. Als de 21-jarige fietser probeert om weg te gaan, wordt er vijf keer op hem geschoten. Hij wordt geraakt in zijn buik en zijn rug. Hij raakt daardoor blijvend verlamd . De politie gaat er vanuit dat de 20-jarige Azim Aynaci.

De politie pakt direct na het incident een 19-jarige verdachte op, en daarna een tweede. Maar de vermeende schutter krijgt ze nog niet te pakken. Anderhalve week later geeft de politie de naam en foto van Azim Aynaci vrij in Opsporing Verzocht, om hem alsnog op te kunnen sporen.

25 oktober 2017: politie schiet op boze stapper

In de vroege uren van woensdag 25 oktober schiet de politie op een 33-jarige Bedumer die het plein bij de Drie Gezusters op rijdt en een vuurwapen draagt. De politie lost eerst waarschuwingsschoten, en schiet daarna ook gericht op de Bedumer. Daarna wordt hij gearresteerd.

De politie was al aanwezig op de plek waar de Bedumer uitstapte: ze ontfermde zich over een vechtpartij bij de Drie Gezusters. De vechtpartij en de vuurwapendreiging zijn volgens de politie van elkaar losstaande incidenten.

Disclaimer: het schietincident aan de Sint Jansstraat in Stad in oktober 2017, waarbij minderjarigen op medescholieren schieten met een luchtdrukgeweer, nemen we vanwege het ontbreken van levensgevaarlijke vuurwapens niet mee in dit overzicht.

