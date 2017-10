UMCG Ambulancezorg 'zwaar belast' door personeelstekort

Zeker twee op de drie ambulancediensten in het land lukt het niet om op tijd te zijn bij een spoedmelding. UMCG Ambulancezorg behoort ook tot die meerderheid. Het is allemaal te wijten aan een toenemend tekort aan geld en ambulancepersoneel.

Dat blijkt uit een recent rapport van FNV Zorg & Welzijn, waarin landelijke problemen onder ambulancedienstverlening worden aangekaart.

Probleem bij topsalarissen

FNV onderzocht 25 ambulancediensten over 2016 en concludeert dat het vooral misgaat bij de topbestuurders. 'Ze verdienen tonnen, terwijl een tekort aan verplegend personeel heerst', aldus het FNV. Eerder werd bekend dat het salaris van UMCG-topman Jos Aartsen ruim boven de gestelde salarisnorm in de zorg ligt.

Personeel UMCG zwaarder belast

De directie van het UMCG stelt dat door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt het ambulancepersoneel zwaarder wordt belast. Volgens FNV-bestuurder Fred Seifert komt dat doordat 'de vraag naar ambulances is toegenomen, maar er geen extra personeel is bijgekomen'.

Maureen Wiersma van UMCG Ambulancezorg geeft toe dat het probleem al langer speelt. 'We hebben inderdaad een personeelstekort. Het voelt alsof we onze eigen concurrent zijn.' UMCG Ambulancezorg werkt in de drie noordelijke regio's.



'Te weinig rustmomenten'

Volgens Wiersma uit het probleem zich vooral bij het uitrukken. 'We kunnen door de krapte minder personeel inzetten op onze auto's. Dan wordt het ook erg lastig om die gestelde norm te halen'. Het FNV stelt dat dit leidt tot 'te weinig rustmomenten' voor ambulancepersoneel.

Stijgende omzet

De financiële cijfers van het UMCG Ambulancezorg en de Regionale Ambulancevoorziening Groningen (RAV) zijn wel positief. Waar Ambulance Amsterdam, een private instelling, voor het derde jaar op rij rode cijfers toont, heeft het UMCG een toenemende omzet van ruim 1,4 miljoen euro. Ook steeg de omzet van de RAV Groningen met tien procent.