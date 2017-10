Overschild neemt heft in eigen hand bij versterken

De inwoners van Overschild willen niet lijdzaam toezien hoe hun woningen versterkt moeten worden. Ze hebben een witboek gemaakt.

Het gaat om een handleiding, waarin de te maken keuzes op een rijtje worden gezet.

Het is een initiatief van de Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild (DVO). 'De keuzes zoals vertrekken, herbouw, versterken, geldkwesties en de toekomst van Overschild worden in het witboek behandeld vanuit de visie van de bewoner,' licht de organisatie toe.

Wegwijs

In het witboek worden veel praktische zaken opgesomd: 'Op deze wijze maken we de bewoners wegwijs in de materie waar ze onvermijdelijk in terecht zullen komen. Hiermee kan dan ieder inhoudelijk en onderbouwd en met de vereiste assertiviteit het gesprek met NCG en CVW aangaan,' licht de organisatie toe.

Er is geen enkele twijfel of de huizen in het dorp aangepakt moeten worden. 'De vloeren, muren, tussenvloeren en het dak komen allemaal aan de beurt. De bewoners moeten allemaal minstens zes maanden in een wisselwoning verblijven, met alle problemen van dien. Het is een ongevraagd proces waar we ons toch niet aan kunnen onttrekken.'

Het witboek wordt 4 november overhandigd aan Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders en wethouder Jan Jacob Boersma van de gemeente Slochteren.

