Rondje Groningen: Als een zoon zijn bejaarde moeder bezoekt

De leukste en meest opmerkelijke onlineberichten uit Stad en Ommeland. Dié zetten we op rij in Rondje Groningen. Vandaag: een compliment voor een buschauffeur!

1) Roemeense zakdoekjes

Het is de laatste tijd vaker raak in treinstellen van en naar Groningen: dames die zakdoekjes op je tafeltje leggen en vervolgens om een bijdrage vragen. De NS heeft er inmiddels een bijzondere omschrijving voor.

2) Géén illegaal

Verschillende media berichten dat de 20-jarige Azim Aynaci, die ervan verdacht wordt een 21-jarige Stadjer te hebben neergeschoten op de Korreweg in Stad, illegaal in Nederland verblijft. Waaronder GeenStijl. Om het even recht te zetten: dat is NIET zo.

3) Verkeerde dag voor een verflaag

Oeps... misschien was gisteren niet de beste dag om muren te witten.

4) Verfrissend geluid

Bijna iedere dag komen we berichten tegen van mensen die klagen over buschauffeurs die lomp rijden. Maar kijk nou, er zijn ook chauffeurs in Groningen die complimenten krijgen!

Qbuzz is ook verrast door het berichtje, lijkt het.

5) Maar...

Ze geven het compliment zelfs door aan de buschauffeur, melden ze daarna op Twitter.

Dat wil niet zeggen dat de ontevredenheid in het openbaar vervoer meteen is weggenomen.

6) Let's Gro in zicht

Binnenkort vindt Let's Gro plaats in Stad, een festival vol evenementen over de toekomst van Groningen. De eerste tekenen daarvan zijn al zichtbaar.

7) Gele-tas-dag

Een dagje gratis bussen in Groningen en Drenthe. Voor deze ingewijde heet dat blijkbaar een 'gele-tas-dag', vanwege het blokkeren van de incheckpaal.

8) Groningen in het oranje

Niet alleen vanwege een WK-kwalificatiewedstrijd van de leeuwinnen, maar ook vanwege de zonsondergang die Sander van Krieken vastlegde.

9) Als een zoon zijn oude moeder bezoekt

De Groningse Engelstalige theater-improvisatiegroep Stranger Things Have Happened plaatst sketches op YouTube. Wat gebeurt er als een zoon zijn bejaarde moeder bezoekt en het publiek bepaalt met behulp van briefjes hoe het verhaal afloopt?

