Vijf schoten te horen in nieuwe beelden schietpartij Korreweg

De schietpartij aan de Korreweg in Stad waarbij een 21-jarige student uit Groningen blijvend verlamd is geraakt, blijkt vastgelegd door een bewakingscamera.

Op de beelden, in het bezit van RTV Noord en in dit bericht te bekijken, zijn de verdachten en het slachtoffer niet te zien. Wel is te horen hoe er vijf keer achter elkaar geschoten wordt.

Met piepende banden

Kort daarna lichten de lampen op van een auto die aan de overkant van de Korreweg geparkeerd staat. Als die wegrijdt wordt de verlichting ook meteen weer gedoofd. Met piepende banden scheurt de Mazda Premacy over de rotonde en verdwijnt in de nacht.

Vermoedelijke schutter nog voortvluchtig

Twee van de drie verdachten zitten vast. Een 19-jarige Stadjer werd kort na de schietpartij aangehouden, in de auto waarmee hij wegvluchtte van de Korreweg. Enkele dagen later arresteerde de politie ook een 20-jarige Groninger.

De vermoedelijke schutter, de 20-jarige Azim Aynaci, is nog voortvluchtig. De politie maakte zijn naam en foto dinsdagavond openbaar in het tv-programma Opsporing Verzocht.

