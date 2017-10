'Groningers zijn zich misschien meer bewust van de schoonheid van roofvogels'

Harm Jan Kiewiet (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Vogelbescherming Nederland luidt de noodklok over het illegaal doden van roofvogels. Maar in onze provincie vallen de problemen mee, zegt Harm Jan Kiewiet van Avifauna Groningen. 'Ik denk dat mensen zich in Groningen misschien meer bewust zijn van de schoonheid van roofvogels.'

En dat komt volgens Kiewiet door de in onze provincie populaire grauwe kiekendief, vorig jaar uitgeroepen tot 'De soort van Groningen'. 'Ze zullen minder snel de roofvogels iets aandoen, denk ik.' Het gebeurt overigens wel in Groningen, stelt Kiewiet. 'Maar minder dan in bijvoorbeeld Friesland, Brabant of Zeeland.' Nesten beschoten 'Vooral de nesten worden beschoten, vaak als de vogels erop zitten. Ook wordt er wel vergiftigd aas neergelegd. Zo gek is het, mensen doen er alles aan om roofvogels te bestrijden. Eieren kapotmaken, vallen zetten.' De roofvogels worden gedood, om weidevogels te beschermen. Want die zijn de prooi voor de roofvogels. 'Weidevogels hebben het heel erg lastig, dat is bekend', stelt Kiewiet. 'Boeren maaien vaker, waardoor de jongen niet groot worden. Maar dat ligt niet aan de roofvogels.' 'Betere handhaving in het buitengebied lijkt me de oplossing, wat de Vogelbescherming ook wil. Zorg dat er af en toe toe toezicht is, ook op de raarste tijden.' Lees ook: - Groene glazenmaker, Grauwe Kiekendief of wordt het de Paarse Morgenster?

