Proces treinkaping De Punt verder in december

(Foto: Wikipedia/Nationaal Archief)

Het proces over de treinkaping bij De Punt in 1977 gaat begin december verder. Dat meldt de rechtbank in Den Haag woensdag in een tussenvonnis.

In het proces dat door nabestaanden van de Molukse kapers is aangespannen tegen de Nederlandse Staat, komen op de zitting van 6 december komen onder meer de getuigenverklaring en de geluidsbanden aan de orde. Verklaringen Elf oud-mariniers hebben de afgelopen weken als getuige verklaard hoe het bestormen van de trein destijds verliep. Daarbij kwamen naast de kapers ook twee treinpassagiers om het leven. De gesprekken van de mariniers tijdens de bestorming zijn opgenomen op geluidsbanden. Besluit volgt Als de rechtbank over de verklaringen en geluidsbanden heeft geoordeeld, wordt van de verdediging en de aanklager een besluit verwacht over de voortgang van het proces: willen ze meer informatie, een zitting, of is het tijd voor een vonnis. Treinkaping bij De Punt In 1977 werd de intercity van Assen naar Groningen door een groep Molukkers bij De Punt gekaapt. Inzittenden werden bijna drie weken lang vastgehouden. De onderhandelingen met de kapers liepen op niets uit en er werd een bevrijdingsactie gestart. Hierbij kwamen twee treinkapers om het leven. Nabestaanden panden een rechtszaak aan tegen de Staat, omdat ze van mening zijn dat de kapers zijn geëxecuteerd. Lees ook: - Commandant erkent schieten op treinkaapster De Punt (update)

