Lopend Vuur: Ik laat minstens een keer per week eten bezorgen

Het lijkt inmiddels een gewoonte van Nederlanders: eten thuis laten bezorgen. We gaven gezamenlijk 440 miljoen euro uit aan bestelde maaltijden in het tweede kwartaal van dit jaar. Dat komt neer op 11,40 euro per Nederlander, stelt ABN Amro

. Het lijkt erop dat de bank in de rekeningen van klanten heeft gespeurd. Zo stelt ze dat we het vaakst pizza bestellen, daarna grillgerechten, fastfood en sushi. Pizza goedkoopste, sushi duurste Een bestelling bij een pizzeria kost gemiddeld 9,57 euro, bij de sushiboer worden maaltijden voor gemiddeld 17,69 euro besteld. Op dit moment wordt 65 procent van de maaltijden per telefoon besteld; 35 procent gaat via online. Thuisbezorgd is veruit de grootste site op dit gebied. Hoe is het bij jou? ABN Amro verwacht dat thuisbezorgen de komende jaren nog veel populairder wordt.