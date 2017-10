Nieuwe shirtsponsor voor Donar

Donar heeft een shirtsponsor gevonden, die de rest van het seizoen voorop het tenue van de basketballers komt te staan: Hepro kunststof kozijnen.

Donar had nog geen shirtsponsor.

Het bedrijf dat de hoofdvestiging in Zuidbroek heeft, treedt ook toe tot de businessclub van Donar.

Donar speelt woensdagmiddag vanaf 17:00 uur in Bosnië het tweede groepsduel in de Europe League. KK Bosna Royal is de tegenstander.

