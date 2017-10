'Slechts één klacht over LED-scherm bij Zuidbroek'

Bij de gemeente Menterwolde is 'slechts één klacht binnengekomen' over het LED-scherm bij Van der Valk in Zuidbroek. Dat zegt een woordvoerder van de gemeente.

Het scherm trekt de aandacht, omdat een scherm iets verderop langs de A7 al langer voor discussie zorgt. Eigenaar Jacob Kuil van Kuil Banden steggelt al jaren met de gemeente Groningen over zijn LED-scherm.

In Zuidbroek is vooralsnog dus minder weerstand tegen het scherm. Van der Valk maakt op het scherm reclame voor het hotel.

Maanden

'Het scherm staat er al maanden', zegt general manager Victor de Reuver van Van der Valk. 'Helemaal in het begin is er bij ons een klacht geweest. Toen hebben we het scherm iets meer naar het westen van de A7 gedraaid en is dat probleem opgelost.'

Vergunning nodig?

De woordvoerder van de gemeente Menterwolde zegt dat de gemeente uit gaat zoeken of Van der Valk het scherm mag laten staan of dat er een vergunning voor nodig is.

'Voor een reclamebord is een vergunning vereist, maar voor LED-schermen gelden andere regels', aldus de gemeente. 'Dat gaan we eerst uitzoeken en dan kijken we of we met Van der Valk in gesprek moeten.'