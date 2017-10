Volg bekerduel Roda JC-FC Groningen live via RTV Noord

(Foto: RTV Noord)

FC Groningen speelt vanavond in de beker tegen Roda JC. Het duel in Kerkrade begint om 19:45 uur en is via Radio Noord en een liveblog op onze website en in de app te volgen.

De bekerwedstrijd wordt niet live uitgezonden op tv. Op Radio Noord doet Elwin Baas verslag vanuit het Parkstad Limburg Stadion. In de radiostudio presenteert Niiwino Geertsema 'Noord Sport' met naast hem analist Joop Gall. Lees ook: - 'De beker leeft niet in Kerkrade; er zijn 5000 kaarten verkocht'

