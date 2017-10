Noord Vandaag: burgemeester reageert op schietincidenten

Vijf schoten zijn te horen. Er zijn beelden vrijgegeven van de schietpartij vorige week aan de Korreweg in Groningen. Dat en meer in Noord Vandaag.

In de vroege uren van woensdag 25 oktober klinken opnieuw schoten in de Groninger binnenstad. Dit keer is het de politie die schiet. Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen reageert op deze twee incidenten. (vanaf 01:59)

Verder in Noord Vandaag:

- De Friesestraatweg tussen Groningen en Zuidhorn gaat op de schop. De werkzaamheden moeten een eind maken aan de drukte op deze weg. Maar niet alle omwonenden zijn daar blij mee. (08:50)

- Gejongleerd uh jong geleerd is oud gedaan. Zeshonderd ouderen mochten vandaag naar het circus. Rob was er ook bij. (10:26)

- Hoera, herfstvakantie! Wat ga jij doen? Een pompoen uithollen of je uitleven in een springkussenparadijs? (13:55)

- 'The American dream' komt uit voor Robert Strobos uit Zevenhuizen. Hij mag als colorguard dansen bij een showband in de VS. Vrijdag vertrekt hij naar Dallas, maar vanavond geeft hij nog een kleine show in onze studio. (15:11)

Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.