Bouwer bed-bad-broodopvang sleept vluchtelingenorganisatie voor de rechter

Bouwbedrijf Ecovario uit Meppel sleept vluchtelingenorganisatie Inlia voor de rechter. Volgens de bouwer komt Inlia contractuele afspraken niet na en is er daarom nog niet gestart met de bouw van een nieuwe Bed-bad-brood opvang in de stad Groningen.

Borgstelling

Pieter Leeflang laat namens Ecovario weten dat Inlia nog altijd de borgstelling niet heeft betaald. 'Die borgstelling had in december 2016 al betaald moeten worden.' De bouwer wil een borgstelling ontvangen omdat de investering die doen om het gebouw te bouwen niet gedekt wordt door de huuropbrengsten die de komende jaren binnenkomen.

Aanmaningen en ingebrekestellingen

Volgens Ecovario zijn er meerdere aanmaningen en ingebrekestellingen verstuurd. Ondanks is het bedrag desondanks nog niet op de rekening van de bouwer gestort. Over de hoogte van de borgstelling wil Pieter Leeflang niks zeggen.

Gemaakte kosten

In een schriftelijke verklaring schrijft de bouwer dat er een half miljoen euro is geïnvesteerd in materialen voor de bouw van de nieuwe voorziening die achter de de huidige opvang, het voormalige Formule 1-hotel, moet komen. Ook schrijft het bedrijf dat ze al twee ton aan vertragingskosten hebben gemaakt omdat Inlia niet betaalt.

Onderzoek vanuit gemeente

Vanuit de gemeente Groningen loopt er een onderzoek naar de handel en wandel van het bouwbedrijf. Volgens Ecovario is dat een standaard onderzoek dat wordt uitgevoerd bij bouwaanvragen boven de één miljoen euro. Wethouder Ton Schroor (D66) wil op dit moment nog niet reageren op de status van het onderzoek. Eerder liet hij weten dat er vraagtekens zijn rondom de betrouwbaarheid van het bedrijf.

Ecovario mag bouwen

Een woordvoerder van de gemeente laat wel weten dat de bouw morgen kan starten als de bouwer dat wil. Er is geen bouwstop uitgeroepen en de vergunning is verleend en ook geldig.

