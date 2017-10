Foutje bedankt: Virgil van Dijk toch in Oranje

Voormalig FC Groningen-speler Virgil van Dijk is tóch geselecteerd voor het Nederlandse elftal. Aanvankelijk ontbrak de verdediger van Southampton in de voorlopige selectie voor de oefeninterlands tegen Schotland en Roemenië, maar dat bleek een foutje van de KNVB.

Van Dijk, die in het WK-kwalificatieduel tegen Wit-Rusland in de basis stond, is niet de enige oud-speler van de FC die is geselecteerd. Ook Daley Blind (Manchester United) kreeg een oproep, net als de uit Veendam afkomstige PSV-keeper Jeroen Zoet.

