Stad is 'in de kern' tevreden over bed-bad-brood aanpak van nieuw kabinet

De zinnen die aan de Bed-bad-broodopvang worden besteed in het nieuwe regeerakkoord stemmen wethouder Ton Schroor (D66) deels tevreden. Volgens hem wordt in dit akkoord in elk geval de verantwoordelijkheid genomen voor afgewezen asielzoekers. 'Dat is weleens anders geweest'

Plannen nieuw kabinet

De plannen van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn erop gericht om acht opvanglocaties in te stellen waar uitgeprocedeerde asielzoekers terecht kunnen. Die opvang wordt dan in de benen gehouden door Den Haag. Het is nog onduidelijk of Groningen één van die acht locaties wordt.

Probleem

Toch voorziet Schroor wel problemen als hij de tekst uit het regeerakkoord leest. 'Je zou een probleem kunnen hebben als je de tekst strikt leest. Het zou dan namelijk betekenen dat de opvang alleen voor mensen toegankelijk is die vrijwillig meewerken aan een terugkeer.'

'Als dat het geval is dan zou het betekenen dat tachtig procent van de huidige mensen op straat staat', vervolgt Schoor. 'Bijvoorbeeld omdat ze in hoger beroep zijn gegaan en dat beroep kunnen afwachten in Nederland.' Schroor weigert überhaupt om mensen op straat te zetten. 'Dat is een gedeeld standpunt. Ook Utrecht, Arnhem en Enschede werken met die uitgangspunten.'

Eén van de acht

Als Groningen één van de acht opvanglocaties voor uitgeprocedeerde asielzoekers wordt, dan krijgt de stad met terugwerkende kracht de financiële investeringen terug die ze hebben gedaan. De gemeente houdt namelijk de opvang zelf in de benen omdat Den Haag dat op dit moment weigert. Onlangs is er nog zes ton voor twee maanden betaald.

Rechtszaak

Er zijn in de stad plannen om de noodopvang voor gewezen asielzoekers uit te breiden. Woensdagmiddag heeft bouwbedrijf Ecovario uit Meppel bekend gemaakt een rechtszaak aan te spannen tegen vluchtelingenorganisatie Inlia. Die organisatie verzorgt de opvang.

Volgens de wethouder is de huidige opvangruimte 'wel redelijk op.' Volgens Schroor is de situatie nog werkbaar, maar niet ideaal.

Onderzoek gemeente

De gemeente Groningen voert op dit moment een onderzoek uit naar de handel en wandel van het bouwbedrijf. Over de status van dat onderzoek wil Schroor geen vooralsnog geen mededelingen doen.

'Ik hoop dat we snel helderheid krijgen van het rijk. Dan hoop ik ook dat we vervolgens kunnen kijken of en zo ja, hoe we de huisvesting gaan regelen.'

