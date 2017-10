Sloop casino: 'Over elke stap die we zetten, moeten we goed nadenken'

Zicht op de sloop vanuit het kantoor van Steenhuis (Foto: Derk Bosscher/RTV Noord)

De sloop van het Holland Casino in Stad dat door brand werd verwoest, is in volle gang. Het is een precisieklusje, middenin het centrum van Groningen. 'Over elke stap die we zetten, moeten we goed nadenken. Dat kost tijd', zegt Henry Steenhuis, projectleider van de sloop.

Er is een half jaar uitgetrokken voor de sloop. Op het oog vordert het werk al flink. 'Ik kan me voorstellen dat een leek vindt dat het snel gaat, maar het gaat straks echt wel wat langzamer', vertelt Steenhuis. 'Er moeten zaken gesorteerd en aan de kant gelegd worden en we heel voorzichtig moeten slopen.' Gebouw wordt afgeknabbeld Een grote kraan met een grijpbek knabbelt het gebouw stukje bij beetje af. 'Die kan je zo de kiezen uit de mond trekken, geen probleem', zegt Steenhuis met een knipoog. 'Hij kan tot op 35 meter hoogte betonvloeren knippen van dertig, veertig centimeter dik. Een kleinere kraan ruimt de boel vervolgens op.' Inloopuur Tijdens de eerste fase van de sloopwerkzaamheden is er dagelijks van maandag tot en met zaterdag een inloopuur voor mensen die vragen hebben. Woensdag loopt het daar geen storm. 'De mensen van de gemeente en Holland Casino hebben goed hun best gedaan om alle vragen te beantwoorden', zegt Steenhuis tegen RTV Noord-verslaggever Derk Bosscher. 'Jij bent de eerste.' Lees ook: - Sloop casino: zes dagen per week, twaalf uur per dag

