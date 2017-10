Donar boekt tweede zege in Europe Cup (gesloten)

(Foto: Karel-Jan Buurke/RTV Noord)

De basketballers van Donar spelen om 17:00 uur hun tweede poulewedstrijd in de Europe Cup. Tegenstander in Sarajevo is KK Bosna.

De wedstrijd is live te volgen via het YouTube-kanaal van basketbalbond FIBA. Ook op Radio Noord is de wedstrijd te volgen. In Sarajevo zit Karel-Jan Buurke. In de radiostudio zit Hein Gerd Triemstra als analist bij presentator Niiwino Geertsema. Sport op Noord Na afloop volgen uiteraard reacties op de wedstrijd in het radioprogramma 'Sport op Noord'. Hierin ook aandacht voor de voetbalwedstrijd Roda JC - FC Groningen. Volg KK Bosna - Donar