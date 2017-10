Ziek jongetje Amir terug bij zijn ouders

Het zieke tienjarige jongetje Amir is sinds eind woensdagmiddag weer terug bij zijn ouders. Amir werd sinds enkele weken verpleegd in het UMCG.

Zijn ouders kregen recent een woning in de stad Groningen toegewezen, waar Amir nu ook naartoe gaat.

Uit huis geplaatst

De Raad voor de Kinderbescherming haalde het ongeneeslijk zieke jongetje op 7 september weg bij zijn ouders, die toen nog in het AZC in Emmen woonden. Hij verbleef kort in een zorginstelling in Bedum, voordat hij per ambulance naar het UMCG gebracht werd.

