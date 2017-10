Raamexploitant Music trekt (voorlopig) aan het langste eind

Voormalig raamexploitant Mario Music heeft in zijn slepende juridisch gevecht met de gemeente Groningen gelijk gekregen van de rechter. Voorlopig tenminste, want de strijd is waarschijnlijk nog niet voorbij.

Music had ooit zes raamprostitutiepanden in het A-Kwartier. Omdat prostitutie in deze buurt per 1 januari 2016 is verboden, zag Music zich gedwongen zijn panden van de hand te doen. Volgens zijn berekeningen leed hij daarop een verlies van 900.000 euro.

Onbetrouwbaar?

Music diende een claim ter hoogte van dat bedrag in bij de gemeentelijke Planschade- en Nadeelcommissie. Deze commissie gaf hem gelijk, maar het Stadsbestuur wees de claim toch af.

Bertil Westers, advocaat van Music: 'Het argument is dat de wereld van de prostitutie nu eenmaal onbetrouwbaar is en dat daarom de cijfers van Music wel niet zullen kloppen. De rechter veegt dat van tafel. De prostitutie is een gelegaliseerde bedrijfstak. Daar kun je wat van vinden, maar dat heeft de overheid zelf zo bepaald. Mijn cliënt is een ondernemer die gewoon belasting betaalt, net als ieder ander'.

'Alles is al bekend'

Het is aan het stadsbestuur om binnen twee maanden met een betere onderbouwing voor de afwijzing van de schadeclaim te komen. Westers verwacht niet dat dat tot nieuwe inzichten leidt: 'Belastinggegevens, inkomsten, noem maar op. Alles van mijn cliënt is al bij de gemeente bekend'.

Geen gewone bedrijfstak

Overigens heeft de nadeelcompensatiecommissie wel besloten de claim van Music te halveren. Westers: 'De commissie vindt dat de prostitutie geen gewone bedrijfstak is. Het risico is groter, omdat het overheidsbeleid nog wel eens verandert op dit gebied. Het laatste woord is nog niet gezegd. We hebben hier een aparte procedure over lopen.'

Hoger beroep

Westers verwacht dat de gemeente in hoger beroep gaat. 'Maar voorlopig staat mijn cliënt wel met 1-0 voor.'

Een woordvoerder van de gemeente laat weten later met een reactie te komen.

