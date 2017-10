Klantenservice Federatie: 'Bedrijven, laat zien dat callcenterwerk leuk is'

Bedrijven moeten laten zien dat callcenterwerk leuk werk is voor mensen die graag service verlenen. Dat zegt branchevereniging Klantenservice Federatie (KSF) in reactie op berichtgeving van RTV Noord.

In Groningen liggen duizend banen bij callcenters voor het oprapen, maar niet iedereen wil daar werken. Volgens oud-medewerkers komt dat door de slechte werkomstandigheden.

Klachten

De klachten over de werkomstandigheden zijn volgens directeur Geeske te Gussinklo van KSF niet representatief voor de hele callcenterbranche. 'Organisaties die minder presteren heb je in elke branche, zo ook in de onze', zegt Te Gussinklo.

Maar volgens haar wordt er hard gewerkt om de kwaliteit overal te verbeteren. 'We zien tegenwoordig bij steeds meer bedrijven aandacht voor de kwaliteit van het gesprek, de oplossing van de vraag en de klanttevredenheid. Dat geeft de medewerker meer tijd en ruimte.'

Werk aantrekkelijker maken

Volgens Te Gussinklo kan het callcenterwerk aantrekkelijker worden gemaakt als de randvoorwaarden worden verbeterd. 'Zoals flexibelere aanvangstijden en de mogelijkheden om vanuit huis te werken.'

'Wij vinden het belangrijk dat mensen hun werk op een prettige manier kunnen doen en daar een passende beloning voor krijgen', aldus Te Gussinklo.

