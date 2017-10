Politie zoekt getuigen aanrijding A7

De politie is op zoek naar getuigen van de aanrijding woensdagochtend op de A7. Bij het ongeluk zijn twee inzittenden mogelijk ernstig gewond geraakt.

De auto kwam uit de richting van de stad Groningen en raakte even voor half twaalf van de weg, waarna hij tegen een boom tot stilstand kwam.

Helikopter

Vanwege het ongeluk werden ambulances en een traumahelikopter ingeschakeld. Even voor twaalf uur zijn de inzittenden per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De A7 was enige tijd afgesloten, omdat de traumahelikopter op de weg moest landen.

