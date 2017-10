Pas op: nepmedewerkers Waterbedrijf Groningen actief

Er zijn oplichters actief die zich voordoen als medewerkers van het Waterbedrijf Groningen. Door middel van een babbeltruc proberen de criminelen huizen binnen te komen.

Verschillende meldingen uit de stad Groningen, Hoogezand en Siddeburen zijn inmiddels binnengekomen.

Nepmedewerkers

De criminelen geven aan medewerkers te zijn van het waterbedrijf. Ook dragen ze dezelfde werkkleding. Na het aanbellen geven ze aan het water te willen testen. Wat vaak volgt is diefstal. Volgens Tabitha Petter van Waterbedrijf Groningen gebeurt het niet voor het eerst: 'Meestal is het één persoon. Maar dat is, gezien de signalementen, lastig te zeggen.'

Specifieke vragen

De persoon die aan de deur komt wil maar één ding: het huis binnenkomen. 'Dat doen ze door te vragen naar een verstopte waterleiding of vragen te stellen over de watermeter. En dat is verdacht.'

Petter stelt dat er nog niets is gestolen. 'Maar daar hebben we wel ervaring mee. Dan worden mensen afgeleid en verdwijnt achteraf hun tas.'

Brief

Waterschap Groningen vraagt inwoners van de provincie Groningen om alert te zijn. Het bedrijf komt namelijk nooit onaangekondigd aan de deur en wordt er altijd van tevoren een brief verzonden.

