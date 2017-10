Onze Let's Gro-agenda: evenementen over de toekomst van Groningen

In de eerste dagen van november is de stad Groningen in de ban van de toekomst. Op tientallen evenementen wordt er vooruit geblikt op vernieuwingen in Stad en Ommeland, en op de nieuwe ontwikkelingen in het algemeen.

Zo wordt onder meer gebrainstormd over de Noordwand van de Grote Markt, wordt er meer bekend gemaakt over het hoekpand De Merckt en delen verschillende wereldwijde specialisten hun ideeën over de toekomst voor Groningen. RTV Noord zet een eigen selectie evenementen van Let's Gro op een rij:

WOENSDAG 1 NOVEMBER

19.30: Hoe onderscheid je je in de Groningse horeca?

Hoe onderscheid je je tussen alle horeca in Groningen? Patrick Beijk van Mr. Mofongo praat over zijn ideeën, uitvindingen zoals de robotarm en zijn volgende project: de foodhallen van De Merckt aan de Grote Markt. Stefan Holthausen, de man achter de waterstof-bussen in Stad, vertelt daarnaast over zijn uitdagingen en groene missie. Founder Talks is mede door RTV Noord georganiseerd. Toegang is gratis, reserveren wel nodig. Groninger Forum

19.30: Toekomst van het Gronings dialect

Besproken in een apart artikel, hier te lezen. Het Concerthuis

21.00: De president van de Nederlandsche Bank over het klimaat

Klaas Knot, de hoogste man van De Nederlandsche Bank, geboren in Onderdendam, komt terug in zijn geboorteprovincie om te praten over het klimaatneutraal maken van de economie. Op 21.30 uur gevolgd dor de hoofdeconoom van het CBS, over welvaart in Nederland. Let's Gro tent Grote Markt

DONDERDAG 2 NOVEMBER

09.00: Verandering in Zuidhorn

Beroepsspreker Martijn Aslander neemt deelnemers in Zuidhorn in een workshop mee naar de toekomst. Aanmelden is nodig. Balk Zalencentrum Zuidhorn

10.00: Waterstof, stadslogistiek en parkeren

Hoe verandert waterstof Groningen en de wereld? Daarop om 10.00 uur het antwoord, een uur later gevold door de toekomst van de stadslogistiek hoe wordt Groninger schoner en efficiënter? Om 11.30 uur is de vraag: hoe moeten we parkeren in Stad? DOT Groningen

16.00: De nieuwe Diepenring

Hoe gaat de nieuwe Diepenring eruit zien? De architect deelt zijn visie en onthult de plannen.



19.30: Publieksdebat in het Stadhuis

Hoe worden en blijven alle minderheden geïntegreerd in Groningen? Van student tot Stadjer met schulden, van moslim tot homo. Een debat waaraan iedereen kan meedoen. Stadhuis Groningen

20.00: TomTom over veranderend verkeer

Hoe verandert het verkeer? Carlo van de Weijer van TomTom legt erover uit. Let's Gro tent Grote Markt

20.00: De beste ideeën van internationale studenten

Welk briljante idee missen internationale studenten van hun thuisplaats en willen ze zien in Groningen? Oost, Oosterstraat 13A

21.00: Stedelijk adviseur over een duurzame stad

Brent Toderian uit Vancouver werkt wereldwijd als stedelijk adviseur. In Groningen vertelt hij hoe je een aantrekkelijke, creatieve, levendige en duurzame stad kan creëren. Let's Gro tent Grote Markt



VRIJDAG 3 NOVEMBER

9.00: Bijeenkomsten en workshops over onderwijs

Hoe kan kunstmatige intelligentie het onderwijs versterken? Wat wil het Solar Team, dat gaat racen op zonnepanelen, met onderwijs doen? Een VR-wereld door studenten van de Hanzehogeschool en meer onderwijs van 09.0 tot 17.30 uur in DOT Groningen.

12.00 - 17.00: Expositie Wereld Persfoto

Gericht op het onderwerp: de toekomst van Groningen. Synagoge, Folkingestraat 60

19.00: Wat te doen met de Noordwand?

Vorig jaar werd de nieuwe Oostwand onthuld op Let's Gro. Nu is er een brainstorm over de Noordwand. ABN Amro, Grote Markt 22

20.35: De vraag naar unieke winkels

'De digitale realiteit vraagt om unieke winkels', claimt merkspecialist Ibrahim Ibrahim, die werkte met Nestle, CNN, Albert Heijn en het Heathrow Airport. In het Engels legt hij uit hoe online en offline winkels zichzelf uniek kunnen maken. Let's Gro tent Grote Markt

21.30: De toekomst van de stad

Niet specifiek over Groningen, maar: hoe ziet de stad van de toekomst eruit? Let's Gro tent Grote Markt

ZATERDAG 4 NOVEMBER

9.00: Tour du Boer

Bij welke boeren is natuur een onderdeel van de landbouw? Doe per bus een rondleiding langs een deel van de bedrijven in de Tour du Boer. Aanmelden is nodig. Vertrekpunt: Grote Markt

11.00: Uitreiking Groene Peper

Voor het beste voedselinitiatief in gemeente Groningen. Stadhuis

13.00: Toegankelijke stad under construction

Hoe toegankelijk is Groningen voor minder validen of mobielen? Nu ervaar je het zelf. Dovenclubhuis Munnekeholm 4

13.00: Dementievriendelijke wijk

Er zijn al eerdere projecten geweest om een wijk dementievriendelijk te maken. Het lijkt volgens de organisatie zelfs helemaal niet zo moeilijk. Hoe blijven de projecten behouden? Floreshuis, Floresplein 19D

15.00: Open Raad in het Stadhuis

Stadjers pitchen in de Open Raad hun voorstellen voor de gemeenteraad van Groningen. Als je daar een van wilt zijn, moet je je wel even aanmelden. Stadhuis

Ondanks het grote aantal evenementen, is dit nog maar een selectie van de verschillende bijeenkomsten en sessies op Let's Gro. Het volledige programma per dag lees je op de website van Let's Gro.

