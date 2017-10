Lifters naar het oosten krijgen een eigen plek

Lifters die richting het oosten van onze provincie willen liften krijgen een eigen liftplek op de kruising van de Europaweg en het Damsterdiep in Groningen.

Lifters die richting Assen of het westen van het land willen reizen hebben al een eigen plek om te liften. Die kunnen hun hand omhoog steken bij het Emmaviaduct, de weg naar de A28 en A7.

Voorjaarsdebat

De nieuwe plek komt er naar aanleiding van een motie die is aangenomen tijdens het voorjaarsdebat van vorig jaar. De toekomstige liftershalte is nu nog een bushalte. Het OV-bureau en Qbuzz hebben laten weten dat de bushalte per december verdwijnt. Daarmee is de weg dus vrij om een liftplek aan te leggen.