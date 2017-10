American dream komt uit voor Groninger danser

Het is een droom die uit gaat komen voor de 23-jarige Robert Strobos uit Zevenhuizen. Hij is uitgekozen om een half jaar te gaan dansen als color guard bij een Showband in Dallas, in de Verenigde Staten.

'Een color guard is iemand die danst met attributen, zoals een vlag, geweer of een zwaard', zegt Strobos in Noord Vandaag. 'De sport heeft een militaire oorsprong. Het is begonnen als een extra competitie dingetje tussen militaire groepen, voornamelijk in Amerika. Langzaamaan is dat steeds verder uitgebouwd naar een dansvorm.'

Top bereikt in Nederland

Strobos heeft de afgelopen jaren gedanst bij verschillende verenigingen en heeft in Nederland de top bereikt. 'Bij de vereniging in Huizen krijgen we ook les van Amerikanen', zegt Strobos. 'Omdat ze 25 jaar bestaan, hebben ze twee plekken vrijgegeven voor internationale leden.'

'Zij hebben navraag gedaan bij alle Amerikanen die lesgeven in het buitenland, of zij nog mensen kenden. Zo ben ik gescout. In het begin was ik wel aan het twijfelen, omdat ik ook meer met dans en mijn HBO dans opleiding', besluit Strobos. Hij besloot zijn kans te nemen en in te gaan op het aanbod.

In Noord Vandaag geeft Strobos een demonstratie. Bekijk het filmpje hieronder of bovenaan dit artikel.