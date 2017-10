Verenigingen schrijven Stadskanaal brief: 'Handhaaf erfpachtovereenkomst met Pagedal'

De gemeente Stadskanaal moet erop toezien dat Christelijke Gemeente Nederland, de eigenaar van sportcentrum Pagedal, de erfpachtovereenkomst in de toekomst blijft handhaven.

Dat stellen duikvereniging Latimeria en kanovereniging KVSO in een gezamenlijke brief aan alle partijen in de gemeenteraad van Stadskanaal.

Na verbouwing niet welkom

Volgens penningmeester Jaap Duit van KVSO hebben beide verenigingen in een gesprek met een afvaardiging van Pagedal te horen gekregen dat zij, na de verbouwing van het zwemgedeelte, niet meer welkom zijn als duikclub en kanovereniging.

'Daarop hebben wij in mei een brief naar het college gestuurd', zegt Duit. 'Alleen, op die brief hebben wij nog altijd geen reactie ontvangen. Wij hebben de erfpachtovereenkomst bestudeerd en die geeft aan dat wij als verenigingen toegang moeten houden tot het wedstrijdbad. Twee juristen hebben dat onafhankelijk van elkaar bevestigd.'

Niet de eerste

Beide verenigingen zijn niet de eerste die in de clinch liggen met Pagedal. Eerder liet stichting DWS al weten dat haar leden die lijden aan de aandoening fibromyalgie niet meer in het zwembad terecht kunnen. Reden: het warme water van het subtropisch zwembad is niet meer beschikbaar door sloop van dat bad.

'En als ik dat zo verneem, geeft ons dat als verenigingen geen vertrouwen', stelt Duit. 'Daarom drukken wij de gemeente op het hart: handhaaf die erfpachtovereenkomst. Dat zorgt ervoor dat verenigingen als wij gebruik kunnen blijven maken van het bad.'

De gemeente Stadskanaal wil niet eerder reageren dan na 6 november. Die avond staat de brief van beide verenigingen op de raadsagenda.

