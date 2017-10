FC Groningen onderuit tegen Roda JC

FC Groningen heeft woensdagavond met 3-1 van Roda JC verloren in de beker. Groningen begon met Ludovit Reis en Amir Absalem in de basis, maar dat mocht niet baten.

In een matige wedstrijd, waar beide teams veel fouten maakten lukte het Groningen niet om een vuist te maken. Redelijke fases in de wedstrijd werden afgewisseld met bar slechte momenten waar de spelers elkaar niet wisten te vinden.

Openingstreffer Ndenge

Na een redelijke fase van de FC in het slot van de eerste helft scoorde Roda de openingstreffer dankzij Ndenge. Dat was typerend voor de eerste helft. Na een goede fase van de ene ploeg nam de andere het initiatief constant over.

Groningen afwachtend

In de tweede helft begon Groningen afwachtend. Tien minuten na rust maakte Groningen eigenlijk vanuit het niets gelijk dankzij een knappe goal van Bacuna. Een voorzet van Memisevic kwam tussen de keeper en de verdediging terecht en Bacuna maakte daar op een Robin van Persie manier dankbaar gebruik van.

FC de betere ploeg

In de fase daarna bleef de FC de betere ploeg, met kansen voor onder ander Bacuna en Warmerdam. Toch was het Roda dat wederom op voorsprong kwam. Via de kluts maakte Ndenge zijn tweede van de avond. Groningen probeerde daarna met onder andere Veldwijk en Antuna in de ploeg toch nog een doelpunt te forceren.

Dat lukte niet. En echt dichtbij kwamen de Groningers ook niet meer. Diep in blessuretijd besliste Rosheuvel het duel, waardoor de Groningers uitgeschakeld zijn in de beker.

