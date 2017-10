Gezinsbegeleidster Amir: 'Waarom is de zorg er nu wel en toen niet?'

Het zieke tienjarige jongetje Amir mocht woensdag weer terug naar zijn ouders. Amir werd sinds enkele weken verpleegd in het UMCG. Hij lijdt aan een ongeneeslijke stofwisselingsziekte en is verstandelijk beperkt.

De Kinderbescherming haalde Amir weg bij zijn ouders, die toen nog in het AZC in Emmen woonden. Het gezin heeft inmiddels een aangepaste woning gevonden in de stad Groningen, waar Amir nu ook is.

Dubbel gevoel

Marianne Bathoorn begeleidde het gezin in de AZC-periode, maar ze heeft een dubbel gevoel bij de hereniging. 'Dezelfde mensen die zich nu zorgen om hem maken, zorgden er in 2015 voor dat hij en zijn vader op straat kwamen te staan. Waarom is de zorg er nu wel en toen niet?', vraagt Bathoorn zich af.

'Hoop leed'

Om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen, moeten de verantwoordelijken voor de toenmalige situatie zich volgens haar beter verdiepen in zo'n situatie. 'Er is Amirs ouders een hoop leed aangedaan. Ze hebben een boel tijd gemist met hun zoon die ze beter hadden kunnen gebruiken.'

Veilig

Nu Amir weer bij zijn ouders is, kunnen ze weer vooruitkijken. Het gezin redt zich volgens Bathoorn prima. 'Ze hebben onder barre omstandigheden in het AZC geleefd, dus ze vinden hun weg nu ook wel. En anders ben ik er voor ze. Fijn dat ze in de stad Groningen zitten, want daar heb ik mijn netwerk. Dat voelt veilig.'

Lees ook:

- Ziek jongetje Amir terug bij zijn ouders

- Gerechtshof bepaalt: doodzieke Amir mag niet naar huis

- Ouders Amir vechten vrijdag bij Hof tegen uithuisplaatsing doodzieke zoon